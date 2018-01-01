Джабраилов Джабраил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джабраилов Исмаил Джабраилович
Мать ребёнка: Манкуева Тайбат Гусейновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джабраилова Бахху Джабраиловна
Мать ребёнка: Манкуева Тайбат Гусейновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джабраилова Зувижат Джабраиловна
Мать ребёнка: Манкуева Тайбат Гусейновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно