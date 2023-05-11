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Марков Федор Георгиевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Марков Георгий Демьянович

Мать: Маркова Елена Спиридоновна

Бракосочетание
04.02.1907

Жена: Маркова Ефросинья Автономовна

Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Марков Александр Федорович

Мать ребёнка: Маркова Ефросинья Автономовна

Рождение ребёнка
04.07.1910

Сын: Марков Александр Федорович

Мать ребёнка: Маркова Ефросинья Автономовна

Рождение ребёнка
28.12.1919

Дочь: Мелания Федоровна

Мать ребёнка: Маркова Ефросинья Автономовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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