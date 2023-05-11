Марков Федор Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
04.02.1907
Рождение ребёнка
08.08.1908
Сын: Марков Александр Федорович
Мать ребёнка: Маркова Ефросинья Автономовна
Рождение ребёнка
04.07.1910
Сын: Марков Александр Федорович
Мать ребёнка: Маркова Ефросинья Автономовна
Рождение ребёнка
28.12.1919
Дочь: Мелания Федоровна
Мать ребёнка: Маркова Ефросинья Автономовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно