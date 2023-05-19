Маркова (Дзюба) Ефросинья Автономовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Дзюба) Ефросинья Автономовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

02.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1887

Отец: Дзюба Автоном Иванович

Мать: Дзюба Стефанида Яковлевна

Бракосочетание
04.02.1907

Муж: Марков Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Марков Александр Федорович

Отец ребёнка: Марков Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
04.07.1910

Сын: Марков Александр Федорович

Отец ребёнка: Марков Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
28.12.1919

Дочь: Мелания Федоровна

Отец ребёнка: Марков Федор Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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