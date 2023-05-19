Маркова (Дзюба) Ефросинья Автономовна
Место рождения
Дата рождения02.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1887
Отец: Дзюба Автоном Иванович
Бракосочетание
04.02.1907
Рождение ребёнка
08.08.1908
Сын: Марков Александр Федорович
Отец ребёнка: Марков Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
04.07.1910
Сын: Марков Александр Федорович
Отец ребёнка: Марков Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
28.12.1919
Дочь: Мелания Федоровна
Отец ребёнка: Марков Федор Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно