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Чумадеев Павел Андреевич

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Чумадеев Андрей Трофимович

Мать: Чумадеева Пелагея Ивановна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1915
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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