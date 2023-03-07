Горькова (Леонова) Макрида
Место рождения
Дата рождения1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Леоновъ Иванъ
Мать: Леонова Лукерья
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Пелагеина Марина
Отец ребёнка: Горьковъ Туленковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1868
Сын: Горьковъ Емельянъ
Отец ребёнка: Горьковъ Туленковъ Федоръ
Рождение ребёнка
17.05.1872
Сын: Горьковъ Туленковъ Константинъ
Отец ребёнка: Горьковъ Туленковъ Федоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно