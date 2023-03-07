Горькова (Леонова) Макрида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорькова (Леонова) Макрида

Горькова (Леонова) Макрида

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Леоновъ Иванъ

Мать: Леонова Лукерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Пелагеина Марина

Отец ребёнка: Горьковъ Туленковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Горьковъ Емельянъ

Отец ребёнка: Горьковъ Туленковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1872

Сын: Горьковъ Туленковъ Константинъ

Отец ребёнка: Горьковъ Туленковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горьковъ Туленковъ Федоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close