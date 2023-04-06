Горьковъ Туленковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Горьковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Пелагеина Марина
Мать ребёнка: Горькова Макрида
Рождение ребёнка
1868
Сын: Горьковъ Емельянъ
Мать ребёнка: Горькова Макрида
Рождение ребёнка
17.05.1872
Сын: Горьковъ Туленковъ Константинъ
Мать ребёнка: Горькова Макрида
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горькова Макрида