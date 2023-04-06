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Горьковъ Туленковъ Федоръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Горьковъ Иванъ

Мать: Горькова Прасковья Дмитриева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Пелагеина Марина

Мать ребёнка: Горькова Макрида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Горьковъ Емельянъ

Мать ребёнка: Горькова Макрида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1872

Сын: Горьковъ Туленковъ Константинъ

Мать ребёнка: Горькова Макрида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горькова Макрида

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