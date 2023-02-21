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(Скребель) Сальвина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пучкин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пучкин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошин Григорий

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1986
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