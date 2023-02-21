(Скребель) Сальвина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пучкин Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пучкин Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трошин Григорий
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1986