Пучкин Иван Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучкин Иван Савельевич

Пучкин Иван Савельевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Пучкин Савелий

Мать: Стефания

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сальвина

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сальвина

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close