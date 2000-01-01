Пучкин Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Пучкин Савелий
Мать: Стефания
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сальвина
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сальвина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942