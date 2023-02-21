Сагайдак (Упировская) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагайдак (Упировская) Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

06.11.1810

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Упировский Илья Иванович

Мать: ?

Бракосочетание
03.11.1784

Муж: Сагайдак Павел Демьянович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-TXDX
Рождение ребёнка
1787

Сын: Сагайдак Иоан Павлович

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Сагайдак Артём Павлович

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович

Рождение ребёнка
02.09.1792

Сын: Сагайдак Стефан Павлович

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-RNMR
Рождение ребёнка
22.03.1796

Сын: Сагайдак Василий Павлович

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович

Носовка, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0440, запись 17 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-TFS5
Рождение ребёнка
30.03.1799

Дочь: Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович

Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0463, запись 14 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-PPZ6
Рождение ребёнка
01.11.1800

Дочь: Настасия Павловна

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович

Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0471, запись 42 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-GKZQ
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Калина Устиния Павловна

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович

Смерть
06.11.1810
Носовка, Чернігівська область
Причина смерти: Medical | От чахотки | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X34-XC2M 1415-1-285-843-36
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