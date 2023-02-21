Сагайдак (Упировская) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти06.11.1810
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Упировский Илья Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
03.11.1784
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-TXDX
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович
Рождение ребёнка
02.09.1792
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-RNMR
Рождение ребёнка
22.03.1796
Сын: Сагайдак Василий Павлович
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович
Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0440, запись 17 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-TFS5
Рождение ребёнка
30.03.1799
Дочь: Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович
Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0463, запись 14 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-PPZ6
Рождение ребёнка
01.11.1800
Дочь: Настасия Павловна
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович
Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0471, запись 42 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-GKZQ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Калина Устиния Павловна
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Демьянович
Смерть
06.11.1810
Причина смерти: Medical | От чахотки | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X34-XC2M 1415-1-285-843-36