Калина (Сагайдак) Устиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калина (Сагайдак) Устиния Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

03.05.1831

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Сагайдак Павел Демьянович

Мать: Сагайдак Мария Ильинична

Бракосочетание
09.01.1827

Муж: Калина Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
08.03.1829

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Калина Павел Яковлевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQX-78VF
Рождение ребёнка
27.08.1830

Дочь: Наталия Павловна

Отец ребёнка: Калина Павел Яковлевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-4648 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1M73
Смерть
03.05.1831
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X37-YMJ7
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