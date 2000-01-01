Калина (Сагайдак) Устиния Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти03.05.1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
09.01.1827
Рождение ребёнка
08.03.1829
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Калина Павел Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQX-78VF
Рождение ребёнка
27.08.1830
Дочь: Наталия Павловна
Отец ребёнка: Калина Павел Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-4648 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1M73
Смерть
03.05.1831
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X37-YMJ7