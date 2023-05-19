Сидоров Андриан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Андриан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: ?

Мать: Матрена Гавриловна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сидоров Емельян

Мать ребёнка: Сидорова Акулина Ефимовна

Лихун, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.03.1860

Сын: Сидоров Алексей Андрианович

Мать ребёнка: Сидорова Акулина Ефимовна

Лихун, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Акулина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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