Сидоров Андриан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: ?
Мать: Матрена Гавриловна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сидоров Емельян
Мать ребёнка: Сидорова Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
07.03.1860
Сын: Сидоров Алексей Андрианович
Мать ребёнка: Сидорова Акулина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно