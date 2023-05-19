Сидорова Акулина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Акулина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сидоров Емельян

Отец ребёнка: Сидоров Андриан Петрович

Лихун, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.03.1860

Сын: Сидоров Алексей Андрианович

Отец ребёнка: Сидоров Андриан Петрович

Лихун, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Андриан Петрович

Смерть
Неизвестно