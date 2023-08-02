Сотникова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти17.03.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1880
Сын: Сотников Василий Никанорович
Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович
Рождение ребёнка
13.03.1882
Дочь: Мария Никаноровна
Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1882