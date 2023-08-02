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Сотникова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

17.03.1882

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1880

Сын: Сотников Василий Никанорович

Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1882

Дочь: Мария Никаноровна

Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Никанор Семенович

Смерть
17.03.1882
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