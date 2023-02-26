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Григорий Харитонов

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Харитон Лукьянов

Мать: Агафия Стефанова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1833

Жена: Евдокия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1835

Дочь: Дария ст

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1838

Дочь: Дария Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1842

Сын: Климент Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1846

Дочь: Ульяния Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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