Григорий Харитонов
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Харитон Лукьянов
Мать: Агафия Стефанова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1833
Жена: Евдокия Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1835
Дочь: Дария ст
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1838
Дочь: Дария Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1842
Сын: Климент Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1846
Дочь: Ульяния Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно