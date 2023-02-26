Евдокия Семёнова
Место рожденияд.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Семён Семёнов
Мать: не указана
д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1833
Муж: Григорий Харитонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1835
Дочь: Дария ст
Отец ребёнка: Григорий Харитонов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1838
Дочь: Дария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Харитонов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1842
Сын: Климент Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Харитонов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1846
Дочь: Ульяния Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Харитонов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно