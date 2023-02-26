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Евдокия Семёнова

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Место рождения

д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1797 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Семён Семёнов

Мать: не указана

д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1833

Муж: Григорий Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1835

Дочь: Дария ст

Отец ребёнка: Григорий Харитонов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1838

Дочь: Дария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Харитонов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1842

Сын: Климент Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Харитонов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1846

Дочь: Ульяния Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Харитонов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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