Корзников Карп Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Карп Елисеевич

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Корзников Елисей Трифонов

Мать: ?

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1833

Сын: Корзников Григорий Карпович

Мать ребёнка: Корзникова Матрёна (Матрона) Григорьевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Карповна

Мать ребёнка: Корзникова Матрёна (Матрона) Григорьевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1844

Сын: Корзников Николай Карпович

Мать ребёнка: Корзникова Матрёна (Матрона) Григорьевна

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Матрёна (Матрона) Григорьевна

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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