Корзников Карп Елисеевич
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Корзников Елисей Трифонов
Мать: ?
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1833
Сын: Корзников Григорий Карпович
Мать ребёнка: Корзникова Матрёна (Матрона) Григорьевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Карповна
Мать ребёнка: Корзникова Матрёна (Матрона) Григорьевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1844
Сын: Корзников Николай Карпович
Мать ребёнка: Корзникова Матрёна (Матрона) Григорьевна
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно