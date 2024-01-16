Корзникова Матрёна (Матрона) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Корзников Григорий Карпович
Отец ребёнка: Корзников Карп Елисеевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Корзников Карп Елисеевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1844
Сын: Корзников Николай Карпович
Отец ребёнка: Корзников Карп Елисеевич
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно