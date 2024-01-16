Корзникова Матрёна (Матрона) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Матрёна (Матрона) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Корзников Григорий Карпович

Отец ребёнка: Корзников Карп Елисеевич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Корзников Карп Елисеевич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1844

Сын: Корзников Николай Карпович

Отец ребёнка: Корзников Карп Елисеевич

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Карп Елисеевич

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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