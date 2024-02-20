Спицына (Любушкина) Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Спицын Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Спицын Петр Егорович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Спицын Иван Петрович
Отец ребёнка: Спицын Петр Егорович
Рождение ребёнка
27.06.1906
Дочь: Федянина (Спицына) Мария Петровна
Отец ребёнка: Спицын Петр Егорович
Смерть
Неизвестно