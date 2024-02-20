Спицына (Любушкина) Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына (Любушкина) Акулина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любушкин Василий Варфоломеевич

Мать: Любушкина (Любушкина) Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спицын Алексей Петрович

Отец ребёнка: Спицын Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спицын Филипп Петрович

Отец ребёнка: Спицын Петр Егорович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Спицын Иван Петрович

Отец ребёнка: Спицын Петр Егорович

Рождение ребёнка
27.06.1906

Дочь: Федянина (Спицына) Мария Петровна

Отец ребёнка: Спицын Петр Егорович

Смерть
Неизвестно

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