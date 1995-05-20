Федянина (Спицына) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федянина (Спицына) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1906

Дата смерти

20.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1906

Отец: Спицын Петр Егорович

Мать: Спицына (Любушкина) Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Федянин Александр Петрович

Отец ребёнка: Федянин Петр Андрианович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Федянина Капитолина Петровна

Отец ребёнка: Федянин Петр Андрианович

Рождение ребёнка
16.06.1937

Дочь: Митрофанова (Федянина) Любовь Петровна

Отец ребёнка: Федянин Петр Андрианович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Федянин Юрий Петрович

Отец ребёнка: Федянин Петр Андрианович

Смерть
20.05.1995

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