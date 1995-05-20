Федянина (Спицына) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1906
Дата смерти20.05.1995
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1906
Рождение ребёнка
1925
Сын: Федянин Александр Петрович
Отец ребёнка: Федянин Петр Андрианович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Федянина Капитолина Петровна
Отец ребёнка: Федянин Петр Андрианович
Рождение ребёнка
16.06.1937
Дочь: Митрофанова (Федянина) Любовь Петровна
Отец ребёнка: Федянин Петр Андрианович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Федянин Петр Андрианович
Смерть
20.05.1995