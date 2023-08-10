Феофилакт Климентьев Филат Филат/Феофилакт Климентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1887 ст.
он 1-20 лет она 1-? #007470343 №854
Место жительства
Неизвестно
Будеево, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно