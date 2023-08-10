Феофилакт Климентьев Филат Филат/Феофилакт Климентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феофилакт Климентьев Филат Филат/Феофилакт Климентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1867 и 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1887 ст.

Жена: Татыкаева Елена Платонова

он 1-20 лет она 1-? #007470343 №854
Место жительства
Неизвестно
Будеево, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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