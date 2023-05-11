Редькин Аврам (Обрам) Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: Редькин Реткин Иван Антипин
Мать: Редькина Марина
Место жительства
Около 1817
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Мать ребёнка: Редькина Огрофена Стефанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Овдотья Обрамова
Мать ребёнка: Редькина Огрофена Стефанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Александра Обрамова
Мать ребёнка: Редькина Огрофена Стефанова
Рождение ребёнка
18.03.1833
Дочь: Редькина Дарья Аврамовна
Мать ребёнка: Редькина Огрофена Стефанова
Бракосочетание
15.06.1834
Рождение ребёнка
05.05.1835
Сын: Редькин Епифаний Авраамов
Мать ребёнка: Редькина Парасковья Васильева
Рождение ребёнка
14.09.1836
Дочь: Парасковья Аврамовна
Мать ребёнка: Редькина Парасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно