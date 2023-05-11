Редькин Аврам (Обрам) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРедькин Аврам (Обрам) Иванович

Редькин Аврам (Обрам) Иванович

Место рождения

Мериновщина, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Редькин Реткин Иван Антипин

Мать: Редькина Марина

Мериновщина, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Около 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Редькин Зиновий Обрамов

Мать ребёнка: Редькина Огрофена Стефанова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Овдотья Обрамова

Мать ребёнка: Редькина Огрофена Стефанова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Александра Обрамова

Мать ребёнка: Редькина Огрофена Стефанова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1833

Дочь: Редькина Дарья Аврамовна

Мать ребёнка: Редькина Огрофена Стефанова

Бракосочетание
15.06.1834

Жена: Редькина Парасковья Васильева

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1835

Сын: Редькин Епифаний Авраамов

Мать ребёнка: Редькина Парасковья Васильева

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.09.1836

Дочь: Парасковья Аврамовна

Мать ребёнка: Редькина Парасковья Васильева

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редькина Огрофена Стефанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close