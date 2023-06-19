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(Редькина) Александра Обрамова
(Редькина) Александра Обрамова
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Место рождения
Санниково
, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения
Вычислено 1829
Пол
Женский
Отец
Редькин Аврам (Обрам) Иванович
Вычислено 1797 г.р.
Мать
Редькина Огрофена Стефанова
Вычислено 1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Отец:
Редькин Аврам (Обрам) Иванович
Мать:
Редькина Огрофена Стефанова
Санниково
, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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