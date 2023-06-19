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(Редькина) Александра Обрамова

Место рождения

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1829

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: Редькин Аврам (Обрам) Иванович

Мать: Редькина Огрофена Стефанова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика