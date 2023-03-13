Перехватова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перехватова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Цыганова Авдотья

Отец ребёнка: Перехватовъ Карпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Щипакина Устинья

Отец ребёнка: Перехватовъ Карпъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перехватовъ Карпъ

Смерть
Неизвестно
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