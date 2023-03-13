Перехватова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Цыганова Авдотья
Отец ребёнка: Перехватовъ Карпъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Щипакина Устинья
Отец ребёнка: Перехватовъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перехватовъ Карпъ
Смерть
Неизвестно