Васильева (Болеко) Акулина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Болеко) Акулина Кондратьевна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Болеко Кондрат Андреевич

Мать: Болеко Наталья Емельяновна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
09.11.1897 ст.

Муж: Васильев Иван Лукич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1898 ст.

Сын: Васильев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Лукич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.06.1904 ст.

Сын: Васильев Терентий Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Лукич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1908 ст.

Сын: Васильев Василий Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Лукич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
1955
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
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