Васильева (Болеко) Акулина Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
09.11.1897 ст.
Муж: Васильев Иван Лукич
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1898 ст.
Сын: Васильев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Лукич
Рождение ребёнка
22.06.1904 ст.
Сын: Васильев Терентий Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Лукич
Рождение ребёнка
06.03.1908 ст.
Сын: Васильев Василий Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Лукич
Смерть
1955