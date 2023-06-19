Болеко (Михеенко) Наталья Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1871 ст.
Отец ребёнка: Болеко Кондрат Андреевич
Рождение ребёнка
27.07.1877 ст.
Сын: Болеко Евдоким Кондратьевич
Отец ребёнка: Болеко Кондрат Андреевич
Рождение ребёнка
07.11.1879 ст.
Дочь: Болеко Зиновья Кондратьевна
Отец ребёнка: Болеко Кондрат Андреевич
Рождение ребёнка
05.07.1883 ст.
Дочь: Болеко Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Болеко Кондрат Андреевич
Рождение ребёнка
09.07.1887 ст.
Дочь: Пахомова Агриппина Кондратьевна
Отец ребёнка: Болеко Кондрат Андреевич
Рождение ребёнка
05.07.1889 ст.
Дочь: Сысоева Ирина Кондратьевна
Отец ребёнка: Болеко Кондрат Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно