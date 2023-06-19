Болеко (Михеенко) Наталья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болеко (Михеенко) Наталья Емельяновна

Место рождения

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1871 ст.

Сын: Болеко Яков Кондратьевич

Отец ребёнка: Болеко Кондрат Андреевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1877 ст.

Сын: Болеко Евдоким Кондратьевич

Отец ребёнка: Болеко Кондрат Андреевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1879 ст.

Дочь: Болеко Зиновья Кондратьевна

Отец ребёнка: Болеко Кондрат Андреевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.07.1883 ст.

Дочь: Болеко Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Болеко Кондрат Андреевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1887 ст.

Дочь: Пахомова Агриппина Кондратьевна

Отец ребёнка: Болеко Кондрат Андреевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.07.1889 ст.

Дочь: Сысоева Ирина Кондратьевна

Отец ребёнка: Болеко Кондрат Андреевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болеко Кондрат Андреевич

Смерть
Неизвестно