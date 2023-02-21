Черняев Осип Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняев Осип Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1763 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Черняев Адриан Осипович

Мать ребёнка: Черняева Анна Федоровна

Богородский-Ватлановский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
До 1816
Богородский-Ватлановский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Пономарь Богородицерождественской Ватлановской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняева Анна Федоровна

Смерть
До 1834
Богородский-Ватлановский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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