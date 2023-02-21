Черняев Осип Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Черняева Анна Федоровна
Работа или профессия
До 1816
Пономарь Богородицерождественской Ватлановской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черняева Анна Федоровна
Смерть
До 1834