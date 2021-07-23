Жданова (Родина) Любовь В
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1941
Дата смерти23.07.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1963
Дочь: Петрова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Лазеев Анатолий
Рождение ребёнка
12.04.1971
Дочь: Платонова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Жданов Николай
Рождение ребёнка
15.01.1973
Дочь: Жданова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Жданов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жданов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазеев Анатолий
Смерть
23.07.2021