Жданова (Родина) Любовь В — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Родина) Любовь В

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1941

Дата смерти

23.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1963

Дочь: Петрова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Лазеев Анатолий

Рождение ребёнка
12.04.1971

Дочь: Платонова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Жданов Николай

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.01.1973

Дочь: Жданова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Жданов Николай

Артем, Артемовский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазеев Анатолий

Смерть
23.07.2021
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