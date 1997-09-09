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Жданов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1947

Дата смерти

09.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1971

Дочь: Платонова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Жданова Любовь В

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.01.1973

Дочь: Жданова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Жданова Любовь В

Артем, Артемовский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Любовь В

Смерть
09.09.1997