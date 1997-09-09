Жданов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1947
Дата смерти09.09.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1971
Дочь: Платонова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Жданова Любовь В
Рождение ребёнка
15.01.1973
Дочь: Жданова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Жданова Любовь В
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жданова Любовь В
Смерть
09.09.1997