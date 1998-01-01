Акулов Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов Леонид Алексеевич

Место рождения

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

30.04.1951

Дата смерти

01.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1951

Отец: Акулов Алексей Федорович

Мать: Акулова Анна Аверьяновна

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.09.1973

Сын: Акулов Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Акулова Татьяна Николаевна

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
10.06.1981

Дочь: Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Акулова Татьяна Николаевна

Смерть
01.01.1998
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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