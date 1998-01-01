Акулов Леонид Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.04.1951
Дата смерти01.01.1998
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1951
Отец: Акулов Алексей Федорович
Мать: Акулова Анна Аверьяновна
Рождение ребёнка
13.09.1973
Сын: Акулов Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Акулова Татьяна Николаевна
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
10.06.1981
Дочь: Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Акулова Татьяна Николаевна
Смерть
01.01.1998
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область