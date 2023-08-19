Поснов Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиМежду 1838 и 1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Иван Максимович
Мать: Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Поснов Матвей Александрович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Василиса Александровна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Александровна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Смерть
Между 1838 и 1843