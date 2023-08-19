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Поснов Александр Иванович

Место рождения

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Между 1838 и 1843

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Иван Максимович

Мать: Ирина Николаевна

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Поснов Матвей Александрович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Василиса Александровна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Александровна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Смерть
Между 1838 и 1843
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