Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Поснов Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Поснов Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Капитолина Иванова
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Поснов Давид Иванов
Отец ребёнка: Иван Максимович
Смерть
Неизвестно