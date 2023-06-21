Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Поснов Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Поснов Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Капитолина Иванова

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Поснов Давид Иванов

Отец ребёнка: Иван Максимович

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно