Подсекин Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсекин Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1958

Дата смерти

21.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подсекина Ирина Венедиктовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
21.02.2022
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