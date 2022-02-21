Подсекин Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1958
Дата смерти21.02.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подсекина Ирина Венедиктовна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
21.02.2022