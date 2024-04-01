Захаров Федор Малолеток Д. Кривоозерной Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1777
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
31.07.1783
Дочь: (Захарова) Устинья Федорова
Мать ребёнка: Захарова (Осипова) Устинья Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: (Захарова) Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Захарова (Белоусова) Акулина Петрова
Смерть
Неизвестно