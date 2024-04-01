Захаров Федор Малолеток Д. Кривоозерной Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Федор Малолеток Д. Кривоозерной Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Захаров Никифор Отст. Драгун Д. Кривоозерной

Мать: Захарова Марфа Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова (Белоусова) Акулина Петрова

Бракосочетание
10.02.1777

Жена: Захарова (Осипова) Устинья Герасимова

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
31.07.1783

Дочь: (Захарова) Устинья Федорова

Мать ребёнка: Захарова (Осипова) Устинья Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: (Захарова) Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Захарова (Белоусова) Акулина Петрова

Смерть
Неизвестно

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