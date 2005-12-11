Дугаржапова Цырен-Дэжит Базаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дугаржапова Цырен-Дэжит Базаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1961

Дата смерти

11.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЭТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1961

Отец: Будаев Базар Гармаевич

Мать: Бальжирова Цырен-Долгор Рабдановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дугаржапов Шагдар Раднаевич

Рождение ребёнка
05.04.1984

Сын: Дугаржапов Баяржаб Шагдарович

Отец ребёнка: Дугаржапов Шагдар Раднаевич

Рождение ребёнка
11.12.1986

Дочь: Эжинова Оюна Шагдаровна

Отец ребёнка: Дугаржапов Шагдар Раднаевич

Рождение ребёнка
13.11.1989

Сын: Дугаржапов Батор Шагдарович

Отец ребёнка: Дугаржапов Шагдар Раднаевич

Смерть
11.12.2005

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