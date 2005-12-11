Дугаржапова Цырен-Дэжит Базаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1961
Дата смерти11.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1984
Сын: Дугаржапов Баяржаб Шагдарович
Отец ребёнка: Дугаржапов Шагдар Раднаевич
Рождение ребёнка
11.12.1986
Дочь: Эжинова Оюна Шагдаровна
Отец ребёнка: Дугаржапов Шагдар Раднаевич
Рождение ребёнка
13.11.1989
Сын: Дугаржапов Батор Шагдарович
Отец ребёнка: Дугаржапов Шагдар Раднаевич
Смерть
11.12.2005