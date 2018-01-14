Емелькин Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1951
Дата смерти14.01.2018
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1951
Отец: Емелькин Виктор Иванович
Мать: Емелькина Евгения
Рождение ребёнка
01.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емелькина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
08.09.1980
Сын: Емелькин Игорь Евгеньевич
Мать ребёнка: Емелькина Ольга Алексеевна
Смерть
14.01.2018