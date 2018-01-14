Емелькин Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емелькин Евгений Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1951

Дата смерти

14.01.2018

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1980 г.р.

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1951

Отец: Емелькин Виктор Иванович

Мать: Емелькина Евгения

Рождение ребёнка
01.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емелькина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
08.09.1980

Сын: Емелькин Игорь Евгеньевич

Мать ребёнка: Емелькина Ольга Алексеевна

Смерть
14.01.2018
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