Емелькин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емелькин Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1951

Сын: Емелькин Евгений Викторович

Мать ребёнка: Емелькина Евгения

Рождение ребёнка
24.10.1952

Дочь: Тарасенко Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Емелькина Евгения

Рождение ребёнка
07.08.?

Дочь: Ефимова Татьяна Виктороввна

Мать ребёнка: Емелькина Евгения

Смерть
Неизвестно
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