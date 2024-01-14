Емелькин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1951
Сын: Емелькин Евгений Викторович
Мать ребёнка: Емелькина Евгения
Рождение ребёнка
24.10.1952
Дочь: Тарасенко Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Емелькина Евгения
Рождение ребёнка
07.08.?
Дочь: Ефимова Татьяна Виктороввна
Мать ребёнка: Емелькина Евгения
Смерть
Неизвестно