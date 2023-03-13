Понафидина Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Понафидинъ Стефанъ
Отец ребёнка: Понафидинъ Артемій
Рождение ребёнка
30.07.1883
Сын: Понафидинъ Евстигнѣй
Отец ребёнка: Понафидинъ Артемій
Рождение ребёнка
25.03.1885
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Понафидинъ Артемій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понафидинъ Семенъ
Отец ребёнка: Понафидинъ Артемій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Понафидинъ Артемій