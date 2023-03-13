Понафидина Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понафидина Мария Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

1881 г.р.
1883 г.р.
1885 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Понафидинъ Стефанъ

Отец ребёнка: Понафидинъ Артемій

Рождение ребёнка
30.07.1883

Сын: Понафидинъ Евстигнѣй

Отец ребёнка: Понафидинъ Артемій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1885

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Понафидинъ Артемій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Понафидинъ Артемій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Понафидинъ Артемій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понафидинъ Семенъ

Отец ребёнка: Понафидинъ Артемій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Понафидинъ Артемій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понафидинъ Артемій

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