Понафидинъ Артемій
Место рождения
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Понафидинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1881
Сын: Понафидинъ Стефанъ
Мать ребёнка: Понафидина Мария Павлова
Рождение ребёнка
30.07.1883
Сын: Понафидинъ Евстигнѣй
Мать ребёнка: Понафидина Мария Павлова
Рождение ребёнка
25.03.1885
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Понафидина Мария Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понафидинъ Семенъ
Мать ребёнка: Понафидина Мария Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Понафидина Мария Павлова