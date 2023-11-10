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Понафидинъ Артемій

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1826 г.р.

Жена

Дети

1881 г.р.
1883 г.р.
1885 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Понафидинъ Иванъ

Мать: Понафидина Матрена Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Понафидинъ Стефанъ

Мать ребёнка: Понафидина Мария Павлова

Рождение ребёнка
30.07.1883

Сын: Понафидинъ Евстигнѣй

Мать ребёнка: Понафидина Мария Павлова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1885

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Понафидина Мария Павлова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Понафидина Мария Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Понафидина Мария Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понафидинъ Семенъ

Мать ребёнка: Понафидина Мария Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Понафидина Мария Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понафидина Мария Павлова

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