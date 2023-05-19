(Некрасова) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Федосья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.05.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1822

Отец: Некрасов Иван Владимирович

Мать: Некрасова Анна Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1854

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Турыгин Иван Семенов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Иван Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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