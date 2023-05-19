(Некрасова) Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.05.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1822
Рождение ребёнка
01.08.1854
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Турыгин Иван Семенов
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Турыгин Иван Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно