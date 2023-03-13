Агафоновъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафоновъ Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Агафоновъ Назаръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Агафоновъ Степанъ

Мать ребёнка: Агафонова Фекла Палова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Агафонова Фекла Палова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Агафоновъ Афонасий

Мать ребёнка: Агафонова Фекла Палова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Фекла Палова

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