Агафоновъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Агафоновъ Назаръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Агафоновъ Степанъ
Мать ребёнка: Агафонова Фекла Палова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Агафонова Фекла Палова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Агафоновъ Афонасий
Мать ребёнка: Агафонова Фекла Палова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафонова Фекла Палова