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Агафоновъ Степанъ

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Агафоновъ Кузьма

Мать: Агафонова Фекла Палова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Агафоновъ Юда

Мать ребёнка: Агафонова Ефросинья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Агафонова Ефросинья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Агафонова Ефросинья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Ефросинья

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