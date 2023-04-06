Агафоновъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Агафоновъ Кузьма
Мать: Агафонова Фекла Палова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Агафоновъ Юда
Мать ребёнка: Агафонова Ефросинья
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Агафонова Ефросинья
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Агафонова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафонова Ефросинья