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Афонина Татьяна Нефёдовна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Афонин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Афонин Михаил Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.03.1921

Дочь: Афонина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Афонин Михаил Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Афонин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Афонин Михаил Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.06.1926

Сын: Афонин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Афонин Михаил Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Михаил Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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