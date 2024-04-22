Афонина Татьяна Нефёдовна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1918
Сын: Афонин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Афонин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1921
Дочь: Афонина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Афонин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Афонин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1926
Отец ребёнка: Афонин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно