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Корабельников Сергей Лаврентьевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Корабельников Сергей Лаврентьевич Картотека моряков Дата рождения: 13.10.1927 Место рождения: Рязанская обл., Трубетчинский р-н, с. Грязновка Наименование военкомата: Трубетчинский РВК, Рязанская обл.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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