Корабельников Сергей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Корабельников Сергей Лаврентьевич Картотека моряков Дата рождения: 13.10.1927 Место рождения: Рязанская обл., Трубетчинский р-н, с. Грязновка Наименование военкомата: Трубетчинский РВК, Рязанская обл.... Показать все
Смерть
Неизвестно