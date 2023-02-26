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Карп Исидоров

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Место рождения

д.Литвяки ( или Кисляки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1785

Дата смерти

24.04.1843

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1785 г.р.
1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Исидор Иванов

Мать: не указана

д.Литвяки ( или Кисляки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1802

Жена: Евдокия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1820

Сын: Афанасий Карпов

Мать ребёнка: Анна (Андреева)

Рождение ребёнка
1823

Сын: Тимофей Карпов

Мать ребёнка: Анна (Андреева)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Филипп Карпов

Мать ребёнка: Анна (Андреева)

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Карпова

Мать ребёнка: Анна (Андреева)

Рождение ребёнка
28.08.1831

Сын: Иван Карпов

Мать ребёнка: Анна (Андреева)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ерофей Карпов

Мать ребёнка: Анна (Андреева)

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Карпова

Мать ребёнка: Анна (Андреева)

Рождение ребёнка
14.02.1840

Сын: Фёдор Карпов

Мать ребёнка: Анна (Андреева)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тимофей Карпов

Мать ребёнка: Анна (Андреева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Андреева)

Смерть
24.04.1843
Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
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