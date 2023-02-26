Карп Исидоров
Место рожденияд.Литвяки ( или Кисляки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1785
Дата смерти24.04.1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Исидор Иванов
Мать: не указана
д.Литвяки ( или Кисляки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1802
Жена: Евдокия Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1820
Сын: Афанасий Карпов
Мать ребёнка: Анна (Андреева)
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тимофей Карпов
Мать ребёнка: Анна (Андреева)
Рождение ребёнка
1828
Сын: Филипп Карпов
Мать ребёнка: Анна (Андреева)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Карпова
Мать ребёнка: Анна (Андреева)
Рождение ребёнка
28.08.1831
Сын: Иван Карпов
Мать ребёнка: Анна (Андреева)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ерофей Карпов
Мать ребёнка: Анна (Андреева)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Карпова
Мать ребёнка: Анна (Андреева)
Рождение ребёнка
14.02.1840
Сын: Фёдор Карпов
Мать ребёнка: Анна (Андреева)
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тимофей Карпов
Мать ребёнка: Анна (Андреева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна (Андреева)
Смерть
24.04.1843