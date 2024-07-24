Аникина Анастасия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Анастасия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1867

Дочь: Аникина Праскева Петровна

Отец ребёнка: Аникин Петр Анисимович

Ф. 556. Оп. 2. Д. 271 ГАВО Воспреемники Того же села крестьянский сын Егор Анисимов и крестьянаская жена Прасковья Никитина
Смерть
Неизвестно

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