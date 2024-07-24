Аникина Анастасия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1867
Дочь: Аникина Праскева Петровна
Отец ребёнка: Аникин Петр Анисимович
Ф. 556. Оп. 2. Д. 271 ГАВО Воспреемники Того же села крестьянский сын Егор Анисимов и крестьянаская жена Прасковья Никитина
Смерть
Неизвестно