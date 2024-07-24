Аникин Петр Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аникин Анисим Лукич
Мать: Аникина Анна Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Никитина
Бракосочетание
22.01.1867 ст.
Жена: Анастасия Никитина
Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Лет жениху -20, невесте -23. Поручители по жениху села Чеково крестьяне Филипп Терентьев и Иван Анисимов. Поручители по невесте : села Чеково крестьяне Никита и Сергей Игнатьевы
Рождение ребёнка
24.10.1867
Дочь: Аникина Праскева Петровна
Мать ребёнка: Аникина Анастасия Никитина
Чеково
Ф. 556. Оп. 2. Д. 271 ГАВО Воспреемники Того же села крестьянский сын Егор Анисимов и крестьянаская жена Прасковья Никитина
Смерть
Неизвестно