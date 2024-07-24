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Аникин Петр Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аникин Анисим Лукич

Мать: Аникина Анна Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Никитина

Бракосочетание
22.01.1867 ст.

Жена: Анастасия Никитина

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Лет жениху -20, невесте -23. Поручители по жениху села Чеково крестьяне Филипп Терентьев и Иван Анисимов. Поручители по невесте : села Чеково крестьяне Никита и Сергей Игнатьевы
Рождение ребёнка
24.10.1867

Дочь: Аникина Праскева Петровна

Мать ребёнка: Аникина Анастасия Никитина

Чеково
Ф. 556. Оп. 2. Д. 271 ГАВО Воспреемники Того же села крестьянский сын Егор Анисимов и крестьянаская жена Прасковья Никитина
Смерть
Неизвестно

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