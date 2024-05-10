Монасов Айзик Залманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1885
Рождение ребёнка
04.08.1886 ст.
Дочь: (Монасова) Цира Айзиковна
Мать ребёнка: Монасова (Мильштейн) Хина Эноховна
Канск, город Канск, Красноярский край
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 104 - Метрическая книга синагоги г. Канска. Лист 53об
Смерть
Неизвестно