Монасов Айзик Залманович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Монасов Айзик Залманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1885

Жена: Монасова (Мильштейн) Хина Эноховна

Рождение ребёнка
04.08.1886 ст.

Дочь: (Монасова) Цира Айзиковна

Мать ребёнка: Монасова (Мильштейн) Хина Эноховна

Канск, город Канск, Красноярский край
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 104 - Метрическая книга синагоги г. Канска. Лист 53об
Смерть
Неизвестно

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