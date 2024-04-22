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Урушкина Прасковья Андреевна

Место рождения

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1866

Муж: Урушкин Василий Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Урушкина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Урушкин Василий Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Урушкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Урушкин Василий Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Урушкина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Урушкин Василий Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Урушкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Урушкин Василий Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Урушкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Урушкин Василий Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Урушкина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Урушкин Василий Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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