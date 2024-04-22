Урушкина Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Урушкина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Урушкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Урушкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Урушкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Урушкина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Урушкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Урушкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Урушкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Урушкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Урушкина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Урушкин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно