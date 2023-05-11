Азиатцева (Безносова) Матрена Давыдова
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безносов Александр Никитин
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Безносова Евдокiя Александрова
Отец ребёнка: Безносов Александр Никитин
Рождение ребёнка
1806
Сын: Безносов Иван Александров
Отец ребёнка: Безносов Александр Никитин
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ирина Александрова
Отец ребёнка: Безносов Александр Никитин
Рождение ребёнка
16.11.1814
Сын: Безносов Дмитрiй Александров
Отец ребёнка: Безносов Александр Никитин
Рождение ребёнка
02.10.1817
Дочь: Устиния Александрова
Отец ребёнка: Безносов Александр Никитин
Смерть
Неизвестно