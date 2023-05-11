Азиатцева (Безносова) Матрена Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азиатцева (Безносова) Матрена Давыдова

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безносов Александр Никитин

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Безносова Евдокiя Александрова

Отец ребёнка: Безносов Александр Никитин

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Безносов Иван Александров

Отец ребёнка: Безносов Александр Никитин

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ирина Александрова

Отец ребёнка: Безносов Александр Никитин

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.11.1814

Сын: Безносов Дмитрiй Александров

Отец ребёнка: Безносов Александр Никитин

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.10.1817

Дочь: Устиния Александрова

Отец ребёнка: Безносов Александр Никитин

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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