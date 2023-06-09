Безносова (Безносова) Евдокiя Александрова
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти01.04.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1825
Сын: Безносов Димитрiй Мартемьянов
Отец ребёнка: Безносов Мартемьян Иванов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Безносов Харитон Мартемьянов
Отец ребёнка: Безносов Мартемьян Иванов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Безносов Филипп Мартемьянов
Отец ребёнка: Безносов Мартемьян Иванов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасiя Мартемьянова
Отец ребёнка: Безносов Мартемьян Иванов
Смерть
01.04.1841