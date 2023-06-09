Безносова (Безносова) Евдокiя Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безносова (Безносова) Евдокiя Александрова

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

01.04.1841

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Безносов Александр Никитин

Мать: Азиатцева Матрена Давыдова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Безносов Димитрiй Мартемьянов

Отец ребёнка: Безносов Мартемьян Иванов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Безносов Харитон Мартемьянов

Отец ребёнка: Безносов Мартемьян Иванов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Безносов Филипп Мартемьянов

Отец ребёнка: Безносов Мартемьян Иванов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасiя Мартемьянова

Отец ребёнка: Безносов Мартемьян Иванов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.04.1841